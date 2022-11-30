Стало известно о желании вернуться в .

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован.

Я знаю, что с его стороны была такая инициатива и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне.

Думаю, что у него есть альтернативные варианты. Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в . Также он может попробовать и договориться с , – сказал португальский агент Паулу Барбоза.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ