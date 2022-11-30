«Роналду пытался договориться с «Реалом» на 6 месяцев». Агент Барбоза о Криштиану и поиске клуба

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Стало известно о желании Криштиану Роналду вернуться в «Реал Мадрид».

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован.

Я знаю, что с его стороны была такая инициатива и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне.

Думаю, что у него есть альтернативные варианты. Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в «Челси». Также он может попробовать и договориться с «Атлетико», – сказал португальский агент Паулу Барбоза.

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