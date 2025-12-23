Ролан Гусев: «Динамо» – великий клуб, всегда должен бороться за самые высокие места. Понимаю ответственность и ожидания»
Ролан Гусев высказался после того, как был утвержден на посту главного тренера «Динамо» до конца этого сезона Мир РПЛ.
После первой половины сезона бело-голубые занимают 10-ю строчку в таблице чемпионата.
«Для меня большая честь – возглавить родной клуб, где я когда-то делал первые шаги в футболе. Понимаю всю ответственность и ожидания наших болельщиков и руководства.
«Динамо» – великий клуб, который всегда должен бороться за самые высокие места.
Зимой будем усердно работать, чтобы как следует подготовиться ко второй части сезона.
Хотел бы отдельно поздравить наших болельщиков с наступающими праздниками и пожелать им встретить Новый год с самыми близкими людьми. А мы, в свою очередь, сделаем все от нас зависящее, чтобы в новом году радовать их как можно чаще», – сказал Ролан Гусев.