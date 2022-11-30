Австралия вышла в плей-офф ЧМ-2022. Франция выиграла группу D

сохранила первое место в группе D на .

Команда Дидье Дешама сегодня уступила (0:1) в заключительном туре группового этапа, но сохранила место во главе таблицы благодаря разнице забитых и пропущенных голов (+3).

Вторую строчку заняла , обыгравшая Данию (1:0). У нее 6 очков, как и у французов, но разница – минус 1.

Тунис стал третьим с 4 баллами, на последнем месте в квартете оказалась с 1 очком.