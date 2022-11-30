Австралия вышла в плей-офф ЧМ-2022. Франция выиграла группу D
Сборная Франции сохранила первое место в группе D на ЧМ-2022.
Команда Дидье Дешама сегодня уступила Тунису (0:1) в заключительном туре группового этапа, но сохранила место во главе таблицы благодаря разнице забитых и пропущенных голов (+3).
Вторую строчку заняла Австралия, обыгравшая Данию (1:0). У нее 6 очков, как и у французов, но разница – минус 1.
Тунис стал третьим с 4 баллами, на последнем месте в квартете оказалась Дания с 1 очком.
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