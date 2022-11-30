Австралия вышла в плей-офф ЧМ-2022. Франция выиграла группу D

Теги Дидье Дешам Сборная Франции по футболу Сборная Дании по футболу Сборная Австралии по футболу Грэм Арнолд Сборная Туниса по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Франции сохранила первое место в группе D на ЧМ-2022.

Команда Дидье Дешама сегодня уступила Тунису (0:1) в заключительном туре группового этапа, но сохранила место во главе таблицы благодаря разнице забитых и пропущенных голов (+3).

Вторую строчку заняла Австралия, обыгравшая Данию (1:0). У нее 6 очков, как и у французов, но разница – минус 1.

Тунис стал третьим с 4 баллами, на последнем месте в квартете оказалась Дания с 1 очком.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные