Польша обошла Мексику в группе ЧМ-2022 из-за лучшей разницы голов и сыграет в 1/8 финала

Польша вышла в плей-офф за счет лучшей разницы голов.

проиграла команде Аргентины (0:2) в 3-м туре группового раунда. В параллельном матче сборная Мексики выиграла у команды Саудовской Аравии (2:1).

Таким образом, при равенстве очков (у команд по четыре балла) сборная Польша заняла второе место в группе C, а – третье.

Решающим показателем стала разница забитых и пропущенных мячей. У Польши эта разница – 2:2, у Мексики – 2:3.

Отметим, что мексиканцы пропустили гол на 95-й минуте. До этого у них и поляков была одинаковая разница голов. Однако по принципу фэйр-плей – считались бы желтые и красные карточки – Польша все равно выходила бы в плей-офф.

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