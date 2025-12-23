Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Насафом», Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт
«Аль-Иттихад» встретится с «Насафом» в 6-м туре азиатской Лиги чемпионов.
Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт, матч начнется в 21:15 по московскому времени. Прокомментируют Виталий Ошовский и Башар Саед Ахмад.
После пяти туров соревнования «Аль-Иттихад» идет восьмым в таблице, «Насаф» находится на последней строчке.
Опубликовал: Вадим Высоцкий
