Азиатская Лига чемпионов. «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Насафом», Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт

«Аль-Иттихад» встретится с «Насафом» в 6-м туре азиатской Лиги чемпионов.

Спортс’’ покажет матч совместно с ТВ Старт, матч начнется в 21:15 по московскому времени. Прокомментируют Виталий Ошовский и Башар Саед Ахмад.

После пяти туров соревнования «Аль-Иттихад» идет восьмым в таблице, «Насаф» находится на последней строчке.

