Болельщика США выгнали со стадиона из-за радужной повязки на рукаве перед игрой с Ираном (Mirror)
Болельщика сборной США выгнали со стадиона в Катаре из-за радужной повязки.
Перед матчем ЧМ-2022 между сборными США и Ирана (0:1) на трибунах был замечен фанат, демонстрирующий повязку в цветах радужного флага на рукаве.
По сообщению The Mirror, стюарды вывели болельщика со стадиона.
Ранее было объявлено, что со 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 радужная символика на трибунах будет разрешена.
Фаната заставили раздеться догола при обыске у стадиона в Катаре. Позднее его не пускали на матч из-за футболки и кепки сборной Англии в цветах радуги (INews)
Болельщика, выбежавшего на поле с радужным флагом во время матча Португалия – Уругвай, отпустили без последствий
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