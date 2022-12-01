Джейсон Тейтум набрал 49 очков и 11 подборов в победном матче с «Майами»
Участники финала Восточной конференции в плей-офф-2022 «Бостон» и «Майами» снова встретились в очном противостоянии.
«Селтикс» победили со счетом 134:121 благодаря 49 очкам и 11 подборам от форварда Джейсона Тейтума.
За 39 минут Джейсон реализовал 15 из 25 с игры (8 из 12 из-за дуги) и 11 из 12 с линии. На его счету также 3 передачи и 2 перехвата.
Тейтум в пятый раз за карьеру набирает 45+ очков, он обогнал Пола Пирса (4), в истории «Бостона» больше только у легендарного Лэрри Берда (19).
Тейтум в девятый раз за ноябрь набирает 30 и более очков за игру, это повторение его лучшего результата за календарный месяц. В истории «Селтикс» только у Берда больше игр с подобной результативностью за месяц (10 в марте 1986 года, 11 в марте 1988 года).
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