Участники финала Восточной конференции в плей-офф-2022 и снова встретились в очном противостоянии.

«Селтикс» победили со счетом 134:121 благодаря 49 очкам и 11 подборам от форварда .

За 39 минут Джейсон реализовал 15 из 25 с игры (8 из 12 из-за дуги) и 11 из 12 с линии. На его счету также 3 передачи и 2 перехвата.

Тейтум в пятый раз за карьеру набирает 45+ очков, он обогнал (4), в истории «Бостона» больше только у легендарного (19).

Тейтум в девятый раз за ноябрь набирает 30 и более очков за игру, это повторение его лучшего результата за календарный месяц. В истории «Селтикс» только у Берда больше игр с подобной результативностью за месяц (10 в марте 1986 года, 11 в марте 1988 года).

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков