В Иране силовиками убит водитель, гудком праздновавший вылет сборной с ЧМ-2022 (Iran Human Rights)

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В иранском городе Бендер-Энзели убит 27-летний мужчина, отмечавший вылет сборной с ЧМ-2022.

Как передает BBC со ссылкой на базирующуюся в Осло правозащитную организацию Iran Human Rights, во вторник Мехран Самак был застрелен правоохранительными органами выстрелом в голову.

Он передвигался на своем автомобиле, подал звуковой сигнал в знак одобрения поражения команды от США. Это было сделано в ходе антиправительственных протестов.

Похороны Самака прошли в среду, в ходе мероприятия присутствующие скандировали лозунги, направленные против властей Ирана.

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