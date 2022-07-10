Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо». Клуб назвал разрешение ФИФА дискриминационным

Защитник Фабиан Бальбуэна в ближайший год не будет играть за .

«Наш клуб информирует, что защитник Фабиан Бальбуэна приостановил трудовой договор на сезон-2022/23 на основании решения от 21 июня 2022 года.

Согласно данному решению, ФИФА разрешила иностранным футболистам в одностороннем порядке приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на сезон-2022/23. ФК «Динамо» считает данное решение непоследовательным, дискриминационным, грубо нарушающим основополагающие принципы ФИФА и оставляет за собой право обжаловать соответствующее решение ФИФА в компетентных инстанциях», – сказано в заявлении московской команды.

«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана. Но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает все возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю.

Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Защитник провел в составе команды один сезон, на его счету 32 матча и 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.