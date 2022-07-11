Окружение Левандовского считает, что «Бавария» ведет себя неблагодарно по отношению к игроку. За жесткой позицией стоит Хенесс

Окружение Роберта Левандовского недовольно отношением «Баварии» к игроку.
Людей, близких к польскому форварду, удивляет тот факт, что клуб из Мюнхена радуется подписанию 30-летнего Садьо Мане из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро, хотя у футболиста оставался год по контракту и он сам хотел сменить команду. И в то же время «Бавария» отказывается продать Левандовского за 45 млн, у которого схожая ситуация – остается год по контракту, и игроку скоро 34 года.
По информации Bild, окружение Роберта полагает, что за жесткой позицией «Баварии» стоит почетный президент Ули Хенесс. В то время как генеральный директор «Баварии» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич сейчас занимают более мягкую позицию и готовы к переговорам, Хенесс говорит «нет».
Ули по-прежнему имеет влияние на процесс принятия решений в «Баварии», оставаясь членом наблюдательного совета клуба. Кроме того, он имеет большое влияние на Салихамиджича.
В окружении Левандовского считают, что «Бавария» ведет себя неблагодарно по отношению к игроку после всего того, что он сделал для клуба за восемь лет в Мюнхене.