Окружение Левандовского считает, что «Бавария» ведет себя неблагодарно по отношению к игроку. За жесткой позицией стоит Хенесс

Окружение Роберта Левандовского недовольно отношением «Баварии» к игроку.

Людей, близких к польскому форварду, удивляет тот факт, что клуб из Мюнхена радуется подписанию 30-летнего из «Ливерпуля» за 32 миллиона евро, хотя у футболиста оставался год по контракту и он сам хотел сменить команду. И в то же время «Бавария» отказывается продать Левандовского за 45 млн, у которого схожая ситуация – остается год по контракту, и игроку скоро 34 года.

По информации Bild, окружение Роберта полагает, что за жесткой позицией «Баварии» стоит почетный президент . В то время как генеральный директор «Баварии» и спортивный директор сейчас занимают более мягкую позицию и готовы к переговорам, Хенесс говорит «нет».

Ули по-прежнему имеет влияние на процесс принятия решений в «Баварии», оставаясь членом наблюдательного совета клуба. Кроме того, он имеет большое влияние на Салихамиджича.

В окружении Левандовского считают, что ведет себя неблагодарно по отношению к игроку после всего того, что он сделал для клуба за восемь лет в Мюнхене.