Канчельскис о Семаке: «С такими бюджетом и командой любой стал бы легендой. 4 чемпионства и 3 Суперкубка ни о чем не говорят»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олег Романцев Андрей Канчельскис Олимп Суперкубок России Чемпионат.com Футбол

Андрей Канчельскис поставил под сомнение статус главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«В чем Семак легенда? С такими бюджетом и командой любой тренер стал бы легендой.

Но я поздравляю Семака с титулом, желаю ему удачи. Четыре чемпионства, три Суперкубка… Только эти трофеи ни о чем не говорят.

Легендой становятся, когда выиграют чемпионат мира, Лигу чемпионов, Лигу Европы. А на этом среднем уровне чемпионата… Даже «Спартак» не может бороться, потому что в их дом пришла беда!

Легенда – Романцев», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Семак выиграл 8-й трофей во главе «Зенита» и 3-й Суперкубок России, повторив рекорд Семина

Семак одержал 100-ю победу во главе «Зенита» в 170-м матче

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