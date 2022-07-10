Кокорин не поехал с «Фиорентиной» на первый сбор. В клубе 4 случая заражения коронавирусом

пропускает начало первого сбора «Фиорентины».

31-летний форвард и еще несколько человек не отправились с командой в Моэну для начала подготовки к сезону. Россиянин должен присоединиться к партнерам позднее, сообщает Fiorentina.it.

По информации ANSA, на неделе в клубе из Флоренции были выявлены четыре случая заражения коронавирусом – среди тестировавшихся игроков был и Кокорин.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

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