Вендел может ради «Фламенго» приостановить контракт с «Зенитом», но продлить его на год на прежних условиях (Globo Esporte)

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«Фламенго» пытается укрепить состав полузащитником «Зенита» Венделом.

По сведениям Globo Esporte, бразильский клуб представил футболисту условия, на которых возможен переход, а тот направил встречное предложение.

Если вариант, подготовленный стороной игрока, устроит двукратных обладателей Кубка Либертадорес, Вендел готов воспользоваться предоставленным ФИФА правом и приостановить контракт с «Зенитом». При этом он может договориться о продлении срока действия договора на прежних условиях еще на год.

«Фламенго» не станет договариваться с российской командой самостоятельно, поскольку не готов платить за аренду полузащитника.

В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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