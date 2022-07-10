Вендел может ради «Фламенго» приостановить контракт с «Зенитом», но продлить его на год на прежних условиях (Globo Esporte)

«Фламенго» пытается укрепить состав полузащитником Венделом.

По сведениям Globo Esporte, бразильский клуб представил футболисту условия, на которых возможен переход, а тот направил встречное предложение.

Если вариант, подготовленный стороной игрока, устроит двукратных обладателей Кубка Либертадорес, Вендел готов воспользоваться предоставленным ФИФА правом и приостановить контракт с «Зенитом». При этом он может договориться о продлении срока действия договора на прежних условиях еще на год.

не станет договариваться с российской командой самостоятельно, поскольку не готов платить за аренду полузащитника.

В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.