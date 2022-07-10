«МЮ» ожидает, что Роналду присоединится к команде в ходе предсезонки. Форвард не продается

«Манчестер Юнайтед» надеется, что вскоре присоединится к команде.

Ранее стало известно, что 37-летний португалец не едет с «МЮ» в предсезонное турне, клуб дал ему время для решения семейных проблем.

В «Ман Юнайтед» ожидают, что Роналду присоединится к команде в ходе предсезонки – либо по ходу турне по Таиланду и Австралии, либо после.

Клуб настаивает, что позиция не изменилась – Криштиану не продается. В «МЮ» ожидают, что нападающий доиграет оставшийся год контракта.

В продолжают утверждать, что игрок отсутствует по семейным обстоятельствам – клуб в курсе ситуации и принимает ее.

«МЮ» снял промо новой формы – с участием Кантона и Бекхэма. Но не выпускает из-за Роналду в кадре

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба