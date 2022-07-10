Борис Ротенберг: «Было важно сдержать слово и выйти на поле еще раз. Моя карьера только начинается»

Борис Ротенберг высказался о прощальном матче за «Локомотив».
36-летний защитник, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, на 84-й минуте встречи с «Динамо» (3:3, третий тайм) вышел на замену и получил капитанскую повязку.
– Чувствую себя хорошо. Благодарен клубу, что смогли сделать так, чтобы я мог вернуться на поле.
Я 3,5 года восстанавливался после тяжелой травмы. Было очень важно сдержать слово, выйти на поле еще раз и снова надеть эту майку.
– Но ты же не хотел прощальный матч.
– Это не прощальный матч, а контрольный (улыбается). Думаю, что моя карьера только начинается.
– Какая карьера?
– Время покажет.
– Что дальше, что теперь?
– Время покажет.
– Но Юрий Семин говорил, что предлагал тебя на должность спортивного директора много раз.
– Ребят, я знаю, что у вас много интересных вопросов. Давайте игру сыграем, а уже потом будем общаться на эти темы, – передает слова Бориса корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.
Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций
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