Ротенберг провел 7 минут в прощальном матче за «Локо» и получил капитанскую повязку. Он не играл с 2018-го

Борис Ротенберг сыграл за «Локомотив» в прощальном матче.

36-летний защитник, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, на 84-й минуте встречи с (3:2, второй тайм) вышел на замену.

Полузащитник Дмитрий Баринов, покидая поле, отдал Ротенбергу капитанскую повязку.

Борис вышел на место правого нападающего. Болельщики «Локомотива» запели: «Боря в атаке – берегись соперник в страхе». Ротенберг доиграл до конца второго тайма и был заменен в перерыве перед третьим таймом.

Также один из болельщиков держал на трибуне плакат «Пока, Боря», передает корреспондент Ярослав Сусов.

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций

Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️

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