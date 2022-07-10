Карацева подозревают в участии в договорных матчах (ZDF)

Россиянин Аслан Карацев и грузин подозреваются в участии в договорных матчах. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на материалы расследования Международной федерации тенниса.

По данным канала, Карацев мог быть причастен к пяти договорным матчам. Такой вывод делается на основании слишком большого объема ставок на эти игры.

Последним подозрительным матчем стал первый круг турнира в Штутгарте в паре.

Сообщается, что Карацев дал интервью ZDF, но позже запретил его публиковать.

Канал утверждает, что Карацева и Басилашвили связывает работа с белорусским тренером Егором Яцыком. Сообщается, что он мог быть организатором договорных матчей.

В 2020-м его на эту тему допрашивала французская полиция.

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