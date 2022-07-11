Участницы Матча звезд WNBA надели майки Бриттни Грайнер, арестованной в России

Участницы Матча всех звезд женской НБА выразили поддержку , которая находится под арестом в России.

Каждый игрок вышел на вторую половину встречи в майке с фамилией и игровым номером Бриттни (42). Баскетболистки обеих команд выстроились в одну линию и продолжали находиться в таком положении некоторое время.

Грайнер выступает в WNBA с 2013 года, представляя . За это время она семь раз принимала участие в Матче звезд.

Баскетболистка УГМК и сборной США была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

Бриттни вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй – от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Следующее заседание состоится 14 июля в 14.30, суд допросит Грайнер.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО