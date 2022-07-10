«Челси» хочет 7 млн фунтов за Аспиликуэту. Защитник согласовал с «Барселоной» контракт на 2 года и 13 млн евро в год «грязными»

Стало известно, за сколько готов продать защитника .

По информации Evening Standard, «синие» хотят получить 7 млн фунтов (8,27 млн евро) – столько было потрачено на испанца в 2012 году. В ходе переговоров с «Барселоной», заинтересованной в трансфере, сумма может быть снижена.

Утверждается, что Аспиликуэта уже согласовал с «Барселоной» контракт на два года и 11 млн фунтов (почти 13 млн евро) в год «грязными».

Защитник обсудил с главным тренером Томасом Тухелем и руководством «Челси» вопрос о его переходе. Немецкий специалист не хотел бы терять 32-летнего футболиста, однако в случае приобретения приобретения у может одобрить сделку.