«Челси» хочет 7 млн фунтов за Аспиликуэту. Защитник согласовал с «Барселоной» контракт на 2 года и 13 млн евро в год «грязными»

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Стало известно, за сколько «Челси» готов продать защитника Сесара Аспиликуэту.

По информации Evening Standard, «синие» хотят получить 7 млн фунтов (8,27 млн евро) – столько было потрачено на испанца в 2012 году. В ходе переговоров с «Барселоной», заинтересованной в трансфере, сумма может быть снижена.

Утверждается, что Аспиликуэта уже согласовал с «Барселоной» контракт на два года и 11 млн фунтов (почти 13 млн евро) в год «грязными».

Защитник обсудил с главным тренером Томасом Тухелем и руководством «Челси» вопрос о его переходе. Немецкий специалист не хотел бы терять 32-летнего футболиста, однако в случае приобретения приобретения Натана Аке у «Манчестер Сити» может одобрить сделку.

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