Борис Ротенберг: «Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить, что я просто очень люблю футбол. Я достойный игрок»

Борис Ротенберг высказался о том, помогала ли ему фамилия в футболе.

– Изидор сказал, что ты – легенда «Локомотива».

– Легенда – очень громко сказано. Я никакая не легенда. Просто человек, который любит футбол и смог воплотить свои цели полностью.

– Ты поиграл в «Локомотиве», и еще многих клубах. Какой из них для тебя важнее? – Для меня все клубы, в которых я играю, имеют огромное значение. Но вишенка на торте – тот, где выиграл чемпионство.

– Игроки «Локомотива» говорит, что ты часто советуешь и помогаешь им. Что это за советы?

– Знаете, ребят, это то, чему вы можете позавидовать. Футбольная жизнь – это классная жизнь и вообще привилегия быть футболистов. Особенно такого большого клуба, как «Локомотив».

Лучше спрашивайте у ребят, какой я: хороший или плохой. Все, что у меня с ними было, остается между нами.

– Болельщики нередко отпускают шутки и колкости в твой адрес. Как к этому относишься?

– Я сам выбрал этот путь. Не только у меня, но и у всех футболистов есть те, кто поддерживают и те, кто не поддерживают. Я не исключение.

Всегда старался быть открытым и честным перед собой. Мне кажется, все, что я делал, я делал хорошо. Спасибо тем, кто поддерживает. И спасибо тем, кто не поддерживает. Всю карьеру я подпитывался мотивацией, чтобы доказать людям, что я достойный футболист.

– Многие говорят, что если бы не родители, такой карьеры бы не получилось.

– Прежде всего, хочу сказать, что очень люблю своих родителей. И что родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали.

Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю [играть в футбол]. Считаю, что я достойный футболист.

Может, где-то это помогло, не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там все видно. Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь.

– Болельщики понимают, что ты любишь футбол, но думают, что ты бы не играл на таком уровне, если бы не фамилия.

– Мне тут нечего комментировать. Каждый имеет свое мнение. Если они так считают, значит, они так считают.

– Что дальше? , ФНЛ?

– Есть множество вариантов. Буду думать, какой вариант мне подойдет. Для меня важно работать с футбольными людьми, которые честно любят футбол и хотят российский футбол поднять на новый уровень, – передает слова Бориса корреспондент Ярослав Сусов.

36-летний защитник, не игравший в официальных матчах с декабря 2018 года, сегодня в прощальном матче с «Динамо» (3:3) вышел на замену и получил капитанскую повязку.

Ротенберг покидает «Локомотив». С 2016-го у него 360 игровых минут и несколько операций

Фото дня: какая молния над ареной «Локо»! На прощальном матче Бориса Ротенберга ⚡️

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