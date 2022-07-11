Капитан «Салавата» Панин поддержал Федотова: «Завтра это может произойти с любым. Лига, федерация и спортсмены должны помочь Ване»

Капитан высказался в поддержку Ивана Федотова.

«Классно жить по принципу «слава богу, не со мной». Мы все спрятались в свои домики, со своими проблемками, не слышал, не видел, главное – не со мной… Вот и наш спортивный круг молчком.

Давайте по-честному, завтра с любым может произойти подобная ситуация, а особенно молодых ребят касается, которые будут прославлять наш хоккей за границей и защищать наш флаг на разных соревнованиях.

Федот (Ваня Федотов) за 2 года из просто подающего надежды стал главным вратарем на Олимпиаде, выиграл кубок , и вот мечта любого хоккеиста – НХЛ (это не секрет). Но…

По-любому мне скажут – не лезь не в свое дело, занимайся своим хоккеем, но и Федот хочет заниматься своим хоккеем, только и всего. Но кто-то где-то так не считает. Это прецедент для всех. Лига, профсоюз (если он есть), федерация и мы, спортсмены, как минимум должны помочь Ване продолжить карьеру, защищая наш национальный и клубный флаг.

P.S. Такие разборки со спортом ничего общего не имеют. Еще над несколькими пацанами весит «топор», из них яркая звезда . Есть ли среди нас хоть немного своих пацанов?» – написал защитник.

Панин и Федотов вместе играли за «Салават Юлаев» в сезонах-2017/18 и 2018/19.

1 июля вратарь Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.

Мы поняли, что Федотов будет служить. Но что он сделал, чтобы его забрали так эксклюзивно?

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