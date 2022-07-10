Джокович выиграл 21-й турнир «Большого шлема» и седьмой «Уимблдон»

Третья ракетка мира стал чемпионом , обыграв в финале – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Серб выиграл 21-й турнир «Большого шлема». Он обошел и по этому показателю уступает только Рафаэлю Надалю (22).

На «Уимблдоне» Джокович победил четвертый раз подряд и седьмой – в целом. Он сравнялся с и уступает только Федереру, взявшему восемь титулов в Лондоне.

Всего Джокович выиграл 88-й титул уровня . По этому показателю он идет пятым в Открытой эре.

В этом году серб взял второй трофей.

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