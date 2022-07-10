Кириос о зрительнице на финале «Уимблдона»: «Она пьяная в задницу, говорит со мной по ходу гейма»

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Ник Кириос по ходу финала «Уимблдона» против Новака Джоковича пожаловался судье на вышке Рено Лихтенштейну на зрительницу, предположительно, мешающую ему подавать.

При счете 2:2 в третьем сете австралиец сделал двойную ошибку при 40:30. Между подачами был перерыв из-за шума с трибун.

Кириос просил дать ему первую подачу, но судья отказал. После двойной австралиец ему что-то сказал и получил предупреждение за брань. В итоге он взял гейм и заявил судье, что ему мешает зрительница на трибунах.

«Она отвлекает меня, когда я подаю в финале «Уимблдона». Матча важнее не бывает. И я тебе говорил, ты мне не поверил, а она снова это сделала. И это чуть не стоило мне гейма. Почему она еще здесь? Она пьяная в задницу, говорит со мной по ходу гейма».

Судья сказал, что не знает, какая именно зрительница мешает Кириосу.

«А я прекрасно знаю. Эта в платье… Выглядит, будто выпила 700 бокалов. Она говорит со мной по ходу розыгрышей, когда я беру мячи. И я тебе говорил. А ты только киваешь».

После этого Лихтенштейн позвонил охране. Все события матча – в нашем олнайне.

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