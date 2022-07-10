Лапорта и Мендеш обсудили трансфер Бернарду Силвы в «Барсу». Он невозможен без продажи де Йонга

Агент полузащитника «Манчестер Сити» работает над трансфером в «Барселону».

По сведениям Mundo Deportivo, 4 июля президент каталонцев приглашал на ужин, и большая часть встречи была посвящена возможному переходу португальского игрока.

«Блауграна» сможет попробовать купить 27-летнего футболиста в случае продажи хавбека Френки де Йонга. Однако из-за того, что хочет получить около 100 млн евро, «Барселоне» придется каким-то образом убедить партнеров согласиться на рассрочку и иные способы снизить нагрузку на бюджет. Эта тема и обсуждалась с Мендешем.

Также стороны говорили о том, что зарплата Силвы должна будет соответствовать лимитам, установленным в «Барселоне».

Бернарду Силва хочет играть за «Барселону» и сообщил об этом Пепу и агенту Мендешу