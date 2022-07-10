Сергей Карякин: «Мы с Непомнящим не ругались. Но наши позиции настолько разные, что я не представляю, как в дальнейшем возможно сближение»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал об отношениях с победителем турнира претендентов-2022 Яном Непомнящим.

«Скажем так, мы с ним не ругались. Никто из нас не говорил другому, что, мол, я никогда больше не буду иметь с тобой дел. Но, с другой стороны, наши позиции настолько разные, что я даже не представляю, как в дальнейшем возможно какое-либо сближение.

Конечно, время все сглаживает, и я не удивлюсь, если через год мы вновь будем выступать за сборную. Но в данный момент у нас совершенно противоположные мнения, и я не знаю, как мы дальше будем с ним коммуницировать», – сказал Карякин.

Сергей Карякин: «У меня нет никакого общения с Непомнящим, но я признаю его шахматный талант. Не стремлюсь к тому, чтобы поливать его грязью»

Карякин о Непомнящем: «Подпись письма против спецоперации стала для него путевкой на западные соревнования. А деньги российских компаний Ян возвращать не стал»