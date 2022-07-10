Член Совета Федерации Ковитиди о крымских клубах: «Крым – это Россия. Слова Алаева грубо противоречат законам РФ»

В Совете Федерации раскритиковали главу РПЛ за позицию по крымским клубам.

Член исполкома Российского футбольного союза и исполняющий обязанности президента российской Премьер-лиги Александр Алаев ранее высказался о клубах Крыма в : «Не вижу возможностей для включения. РФС – член ФИФА и УЕФА».

«Высказывание исполняющего обязанности президента российской Премьер-лиги ( ) Алаева о невозможности включения крымских футбольных клубов в РФС считаю неправильным и грубо противоречащим законодательству РФ.

Во-первых, на территории РФ закреплен принцип верховенства национального законодательства над международным. Крым – это Россия.

Во-вторых, и нас фактически уже отовсюду исключили», – заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, представляющая Крым в верхней палате Федерального собрания.