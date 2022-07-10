Член Совета Федерации Ковитиди о крымских клубах: «Крым – это Россия. Слова Алаева грубо противоречат законам РФ»

В Совете Федерации раскритиковали главу РПЛ за позицию по крымским клубам.
Член исполкома Российского футбольного союза и исполняющий обязанности президента российской Премьер-лиги Александр Алаев ранее высказался о клубах Крыма в РФС: «Не вижу возможностей для включения. РФС – член ФИФА и УЕФА».
«Высказывание исполняющего обязанности президента российской Премьер-лиги (РПЛ) Алаева о невозможности включения крымских футбольных клубов в РФС считаю неправильным и грубо противоречащим законодательству РФ.
Во-первых, на территории РФ закреплен принцип верховенства национального законодательства над международным. Крым – это Россия.
Во-вторых, ФИФА и УЕФА нас фактически уже отовсюду исключили», – заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, представляющая Крым в верхней палате Федерального собрания.