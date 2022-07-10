Орлов о сравнении «Зенита» с финансовым мешком: «Сколько «Спартак» потратил на легионеров за 3 года? Траты сопоставимы»

Геннадий Орлов высказался насчет сравнения «Зенита» с финансовым мешком.
– Как прокомментируете слова гендиректора москвичей Мележикова о том, что «Спартак» не может конкурировать с финансовым мешком?
– Хм. Да, сейчас у Федуна, как я понимаю, финансовые дела идут негладко. Но что было до этого? Просто посчитайте, сколько денег москвичи потратили на приобретение легионеров за последние три года?
Думаю, траты с трансферными суммами «Зенита» сопоставимы. И потом, самое главное в футболе – это поставить игру, – сказал комментатор.
Гендиректор «Спартака» после 0:4 от «Зенита»: «За финансовыми мешками не будем гнаться. Деньги не всегда побеждают»