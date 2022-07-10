Малкин снова подписался на «Питтсбург» в соцсети. Форвард не может договориться с клубом о контракте

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Евгений Малкин вновь подписался на аккаунт «Питтсбурга» в социальной сети.

Ранее среди подписок Малкина официальная страница «Пингвинс» отсутствовала.

35-летний нападающий не может договориться с клубом об условиях нового соглашения. 

В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы). 

Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)

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