Малкин снова подписался на «Питтсбург» в соцсети. Форвард не может договориться с клубом о контракте

Евгений Малкин вновь подписался на аккаунт «Питтсбурга» в социальной сети.
Ранее среди подписок Малкина официальная страница «Пингвинс» отсутствовала.
35-летний нападающий не может договориться с клубом об условиях нового соглашения.
В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.
Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
Неужели Малкин уходит из «Питтсбурга»?! Огорчен отношением клуба и даже отписался в соцсетях (но потом опять подписался)