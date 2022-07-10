Пике расстался с официанткой, с которой изменил Шакире. Игрок «Барсы» хочет наладить отношения с певицей

расстался с женщиной, с которой изменил Шакире.

35-летний футболист «Барселоны» прекратил отношения с официанткой, из-за которой расстался с певицей, сообщила Marca со ссылкой на слова фотографа Жорди Мартина в эфире Telecinco.

По его словам, Жерар хочет наладить хорошие отношения с Шакирой.

Ранее сообщалось, что бывшие партнеры готовятся к суду из-за опеки над их сыновьями.

Сейчас Пике и Шакира стремятся прийти к согласию и пониманию их будущего и будущего детей. Но они все еще расходятся во во взглядах относительно того, где семья должна жить: игрок хочет, чтобы Шакира и их дети остались в Барселоне, а поп-звезда намерена в Майами.

💔💔 Как Пике и Шакира влияли на карьеры друг друга и почему не женились даже после 10 лет и двух детей

Пике и Шакира расстаются. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka