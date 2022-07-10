РУСАДА получило 34 запроса на терапевтическое исключение с начала года

Теги допинг РУСАДА Вероника Логинова Лыжи

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь 2022 года получило 34 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«С начала года в РУСАДА поступило 34 запроса на терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и/или методов», – сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

TUE, или терапевтическое исключение, позволяет спортсмену по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие запрещенные вещества.

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