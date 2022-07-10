ЦСКА предложил 2-летний контракт Романову на 120 миллионов рублей. Права на игрока в НХЛ – у «Айлендерс»

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ЦСКА пытается вернуть Александра Романова из НХЛ.

Московский клуб предложил 22-летнему защитнику двухлетний контракт, по которому Романов может получить 120 миллионов рублей в общей сложности.

За каждый из двух сезонов хоккеист может заработать 60 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Монреаль» ранее обменял права на Романова в «Айлендерс». Сейчас у россиянина нет контракта с «островитянами», он находится в статусе ограниченно свободного агента.

За два сезона в НХЛ игрок провел за «Канадиенс» 133 матча и набрал 19 (4+15) очков при полезности «минус 8». В 4 играх Кубка Стэнли забил 1 гол.

Перед тем, как отправиться в Северную Америку, Романов провел два сезона в ЦСКА и выиграл с клубом Кубок Гагарина в 2019 году.

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