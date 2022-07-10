НОК Украины осудил Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил бывшего советского и украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в ледовом шоу в Сочи.

Петренко исполняет роль отца Настеньки, главной героини спектакля «Аленький цветочек», которую играет в июле олимпийская чемпионка Камила Валиева.

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок , который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи.

Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» – говорится в заявлении НОК.

Петренко – олимпийский чемпион Альбервилля-1992 в мужском одиночном катании. Является первым вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.