НОК Украины осудил Виктора Петренко за выступление в ледовом шоу Навки в Сочи

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Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины осудил бывшего советского и украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в ледовом шоу Татьяны Навки в Сочи.

Петренко исполняет роль отца Настеньки, главной героини спектакля «Аленький цветочек», которую играет в июле олимпийская чемпионка Камила Валиева.

«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи.

Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины!» – говорится в заявлении НОК.

Петренко – олимпийский чемпион Альбервилля-1992 в мужском одиночном катании. Является первым вице-президентом Федерации фигурного катания Украины.

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