Малкин отписался от страницы «Питтсбурга» в соцсети

отписался от в соцсетях.

Его аккаунта больше нет среди подписчиков официальной страницы клуба в инстаграме.

При этом на днях форвард прокомментировал запись, посвященную подписанию нового контракта с защитником Крисом Летангом.

Сам 35-летний россиянин не может договориться с «Пингвинс» об условиях нового соглашения.

В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл 3 Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).