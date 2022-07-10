Малкин отписался от страницы «Питтсбурга» в соцсети

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Евгений Малкин отписался от «Питтсбурга» в соцсетях.

Его аккаунта больше нет среди подписчиков официальной страницы клуба в инстаграме. 

При этом на днях форвард прокомментировал запись, посвященную подписанию нового контракта с защитником Крисом Летангом. 

Сам 35-летний россиянин не может договориться с «Пингвинс» об условиях нового соглашения. 

В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В его составе он выиграл 3 Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы). 

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