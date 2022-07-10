Сайнс сошел на Гран-при Австрии из-за возгорания мотора

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс досрочно завершил гонку в Шпильберге.
Сайнс претендовал на подиум на Гран-при Австрии и преследовал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который ехал на втором месте.
Двигатель на болиде Карлоса задымился. Дирекция гонки ввела режим виртуальной машины безопасности.
За Гран-при можно следить на странице онлайна Sports.ru:
Гран-при Австрии: Леклер и Ферстаппен сражаются за победу, Сайнса подвел мотор
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram