Сайнс сошел на Гран-при Австрии из-за возгорания мотора

Теги Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Австрии Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс досрочно завершил гонку в Шпильберге.

Сайнс претендовал на подиум на Гран-при Австрии и преследовал пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который ехал на втором месте.

Двигатель на болиде Карлоса задымился. Дирекция гонки ввела режим виртуальной машины безопасности.

За Гран-при можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Гран-при Австрии: Леклер и Ферстаппен сражаются за победу, Сайнса подвел мотор

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