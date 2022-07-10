Сайнс сошел на Гран-при Австрии из-за возгорания мотора

Гонщик досрочно завершил гонку в Шпильберге.

Сайнс претендовал на подиум на Гран-при Австрии и преследовал пилота , который ехал на втором месте.

Двигатель на болиде Карлоса задымился. Дирекция гонки ввела режим виртуальной машины безопасности.

За Гран-при можно следить на странице онлайна Sports.ru:

Гран-при Австрии: Леклер и Ферстаппен сражаются за победу, Сайнса подвел мотор

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