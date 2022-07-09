Гран-при Австрии-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 10 июля, на трассе «Ред Булл Ринг» состоится Гран-при Австрии – 11-я гонка «Формулы-1» сезона-2022. Старт заезда – в 16:00 по московскому времени.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

10 июля 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Кевин Магнуссен («Хаас»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Мик Шумахер («Хаас»)

10. Ландо Норрис («Макларен»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

13. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Николас Латифи («Уильямс»)

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

19. Фернандо Алонсо («Альпин»)

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

Гран-при Австрии-2022. Спринт. Ферстаппен выиграл, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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