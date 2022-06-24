Зиньковский в «Спартаке», Nike уходит из России, легионеры уезжают из РПЛ, 33 лучших игрока сезона, новый соперник Загитовой по спаррингу и другие новости

1. «Спартак» укрепляется – из «Крыльев Советов» подъехал Зиньковский. Самарцы получат за хавбека 180 млн рублей, его зарплата – 5 млн в месяц. Антон уже мечтает о чемпионстве, в клубе тоже очень довольны новичком. Но точно ли он подходит «Спартаку»?

2. Компания Nike уйдет с российского рынка, сайт и приложение компании будут недоступны в России.

3. Юри Алберто может покинуть «Зенит» – у клуба есть предложения по двусторонней аренде форварда. В Россию он не вернулся. Так же, как и Виктор Мозес, который не прибыл в расположение «Спартака». Бруно Фукс недоволен ситуацией в России и хочет уйти из ЦСКА, сейчас защитник восстанавливается от травмы в Бразилии. Юсуф Языджи в Москву не вернется уже точно – армейцы не договорились с «Лиллем».

4. Загитовой поменяли соперника по шоу-поединку – им станет 48-летний Олег Саитов. Альберт Батыргазиев отказался от спарринга из-за травмы – Алине жаль, что ему «пришлось самоустраниться».

5. Драфт НБА. Паоло Банкеро выбран под первым номером («Орландо»), Чет Холмгрен – под вторым («Оклахома»), Джабари Смит – под третьим («Хьюстон»).

6. Роналду на грани нервного срыва из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке. Португалец может перейти в «Баварию» на замену Левандовскому, которого по-прежнему очень хочет подписать «Барселона». Но в «Баварии» отпускать поляка не собираются.

7. Дзюба, Сутормин, Агаларов, Бакаев, Джикия, Захарян и Дивеев вошли в список 33 лучших игроков сезона РПЛ от РФС. Также была представлена символическая сборная сезона. «Зенит» признали лучшей командой, а Сергея Галицкого наградили за вклад в развитие футбола.

8. «Мир» станет титульным спонсором РПЛ. Стоимость контракта – менее 800 млн рублей в год.

9. Россия поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА, хотя не провела ни одного матча.

10. ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА, а партнером клуба станет «ДОМ.РФ», возглавляемый Мутко. В самой компании, правда, ничего об этом не слышали.

11. Даниил Медведев проиграл Роберто Баутиста-Агуту в четвертьфинале турнира на Мальорке.

12. ISU в честь Международного олимпийского дня показал фото всех чемпионов Пекина-2022, кроме Щербаковой.

13. На выборах президента СБР ни Майгуров, ни Нуждов не набрали необходимые 2/3 голосов. Повторные выборы пройдут предположительно в конце августа.

14. В Германии трансгендерам разрешили выбирать между мужскими и женскими футбольными командами.

15. «Хаас» не смог бы рассчитаться с Мазепиным из-за санкций.

Цитаты дня

Роднина о Загитовой в боксе: «Девочка привыкла участвовать в шоу. Мне лично хватило одного вида спорта. Может, поэтому я трехкратная олимпийская чемпионка»

Лайшев о фотоколлаже ISU без Щербаковой: «Мы увидели истинное лицо Запада. Все их слова о толерантности, демократии, яйца выеденного не стоят, это помойка»

Эррера о Месси: «Он лучший игрок всех времен. Не забывайте об историческом рекорде: 10 попаданий в каркас в Лиге 1»

Дюков о легионерах: «Решение ФИФА – политическое и незаконное. Это опасный прецедент, подрывающий стабильность контрактов»

Джеки Стюарт: «Хэмилтону пора уходить из «Формулы-1»