Роналду может перейти в «Баварию», если уйдет Левандовски. Криштиану решил покинуть «МЮ» (As)

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Нападающий Криштиану Роналду может поиграть в чемпионате Германии.

По информации As, португалец решил, что не хочет больше выступать за «Манчестер Юнайтед», не имея шансов на завоевание трофеев.

Подписать 37-летнего форварда может «Бавария». Этот вариант рассматривается на случай, если Роберт Левандовски все же уйдет из клуба этим летом.

Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.

В минувшем сезоне нападающий забил 18 голов за 30 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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