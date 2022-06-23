Роналду может перейти в «Баварию», если уйдет Левандовски. Криштиану решил покинуть «МЮ» (As)

Нападающий Криштиану Роналду может поиграть в чемпионате Германии.
По информации As, португалец решил, что не хочет больше выступать за «Манчестер Юнайтед», не имея шансов на завоевание трофеев.
Подписать 37-летнего форварда может «Бавария». Этот вариант рассматривается на случай, если Роберт Левандовски все же уйдет из клуба этим летом.
Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.
В минувшем сезоне нападающий забил 18 голов за 30 игр в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.