Роналду может перейти в «Баварию», если уйдет Левандовски. Криштиану решил покинуть «МЮ» (As)

Нападающий Криштиану Роналду может поиграть в чемпионате Германии.

По информации As, португалец решил, что не хочет больше выступать за , не имея шансов на завоевание трофеев.

Подписать 37-летнего форварда может . Этот вариант рассматривается на случай, если все же уйдет из клуба этим летом.

Окружение Роналду уже знает об интересе со стороны мюнхенцев.

В минувшем сезоне нападающий забил 18 голов за 30 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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