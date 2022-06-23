«Мир» станет титульным спонсором РПЛ. Стоимость контракта – менее 800 млн рублей в год

Платежная система «Мир» станет титульным спонсором .

По данным «РБ Спорт», лига подпишет с национальной системой платежных карт контракт сроком на 4 года. Его сумма – чуть менее 800 млн рублей в год. Это почти в три раза больше, чем предыдущий договор лиги с , но меньше, чем изначально предлагали потенциальные кандидаты.

Сейчас стороны улаживают последние детали. Новый титульный спонсор будет представлен 9 июля на матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в случае начала сотрудничества с системой «Мир» РПЛ может сменить название на «Мир» Российская Премьер-лига».