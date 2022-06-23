Гендиректор «Зенита»: «Алберто остался в Бразилии, есть предложения по встречной аренде. К нам могут прийти один или даже два игрока»

Генеральный директор рассказал, что может уйти в аренду.

«Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приход к нам одного или даже двух игроков из Бразилии. Алберто остался в Бразилии, он находится там.

Мы в контакте с теми, кто сделал нам эти предложения. Содержания предложений я раскрывать не буду. Мы не раскрываем ход ведения переговоров. Если они приведут к результату, вы об этом узнаете.

Игроки для «Зенита» на первый взгляд интересные», – сказал .