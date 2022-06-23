Фукс недоволен ситуацией в России и может вернуться из ЦСКА в «Интернасьонал»

Защитник Бруно Фукс может этим летом покинуть ЦСКА.

По сведениям UOL, 23-летний бразилец недоволен ситуацией, сложившейся в России, и заинтересован в возвращении в свою страну.

Возможен вариант с его переходом в – именно за эту команду Фукс выступал до трансфера в .

За два сезона в чемпионате России защитник провел 8 матчей, получив одну красную карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Агент Фукса: «Бразильская федерация не давит на Бруно. Ничто не заставит его уйти из ЦСКА»