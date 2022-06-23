ВЭБ.РФ выйдет из состава акционеров ЦСКА. Партнером клуба станет «ДОМ.РФ», возглавляемый Мутко

«ДОМ.РФ» станет новым стратегическим партнером ЦСКА.

Об этом сообщает журналист Илья Казаков. Госкорпорация ВЭБ.РФ, в данный момент являющаяся стратегическим партнером клуба, выйдет из состава акционеров. По информации Ивана Карпова, это, скорее всего, произойдет до конца месяца. Тем не менее название стадиона останется прежним.

Выход ВЭБ из состава акционеров позволит клубу уйти от санкций, которые ввели Евросоюз и США, и вести селекционную работу на трансферном рынке.

С 2020 года должность генерального директора «ДОМ.РФ» занимает бывший министр спорта России Виталий Мутко.