Алина Загитова: «Жаль, что Батыргазиеву пришлось самоустраниться еще до выхода на ринг со мной»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова высказалась о том, что олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев отказался от шоу-поединка с ней из-за травмы. 

«Желаю Альберту скорейшего восстановления и побед во всех будущих поединках! Жаль, что ему пришлось самоустраниться еще до выхода на ринг со мной, но как профессионал профессионала я его прекрасно понимаю.

Порой лучше отступить и поберечь себя, чтобы потом добиться гораздо большего», – сказала Загитова. 

Новым соперником Загитовой станет двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов. 

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