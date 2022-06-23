Алина Загитова: «Жаль, что Батыргазиеву пришлось самоустраниться еще до выхода на ринг со мной»

Олимпийская чемпионка высказалась о том, что олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев отказался от шоу-поединка с ней из-за травмы.

«Желаю Альберту скорейшего восстановления и побед во всех будущих поединках! Жаль, что ему пришлось самоустраниться еще до выхода на ринг со мной, но как профессионал профессионала я его прекрасно понимаю.

Порой лучше отступить и поберечь себя, чтобы потом добиться гораздо большего», – сказала Загитова.

Новым соперником Загитовой станет двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов.