Роднина о Загитовой в боксе: «Девочка привыкла участвовать в шоу. Мне лично хватило одного вида спорта. Может, поэтому я трехкратная олимпийская чемпионка»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила новость о мастер-классе по боксу с участием Алины Загитовой и Олегом Саитовым.

«Главное, чтобы ей (Загитовой) не казалось странным. Если вам это интересно, то мне это вообще неинтересно! Девочка привыкла участвовать в шоу. Это очередное шоу.

Я понимаю, из-за спортивной изоляции и отсутствия соревнований, чтобы не зачахнуть от безделья, журналистам нужно придумывать какие-то темы. И кое-кто вам их подбрасывает», – заявила Роднина.

«Мне лично хватило одного вида спорта. Может, поэтому я и трехкратная олимпийская чемпионка и десятикратный победитель мирового первенства», – отметила она.

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