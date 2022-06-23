Салихамиджич о Левандовском: «Все можно уладить. Он профессионал, ждем его 12 июля»

Спортивный директор «Баварии» высказался о .

«Пока ситуация однозначная. 12 июля – его первый рабочий день в новом сезоне, и я ожидаю, что он будет на месте. Но сейчас я этим вопросом не занимаюсь, есть и другие дела. К тому же ситуация немного успокоилась.

У нас был очень хороший разговор [с агентом ], я действительно был на Майорке. Оливер Кан тоже присутствовал. Мы поговорили, каждая сторона объяснила свою позицию. И, несмотря на то, что мы не стали углубляться в детали, разговор удался.

Я уверен, что ситуацию удастся исправить. Роберт – профессионал, перед ним стоят большие цели. Вот почему все можно уладить.

Я могу только повторить, что контракт с ним рассчитан до 2023 года. Ждем его в Мюнхене 12 июля и ожидаем, что он будет на первой тренировке», – заявил менеджер.

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