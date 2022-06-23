Джеки Стюарт: «Хэмилтону пора уходить из «Формулы-1»

Трехкратный чемпион мира посоветовал покинуть «Формулу-1».

«Он выступал чрезвычайно хорошо. Льюис вырос в небогатой семье, у отца было четыре или пять работ, чтобы сын занимался картингом, пока его не нашел человек по имени и не пригласил в . У Льюиса большой талант. Когда пришел момент расстаться, решение принял он, а не Рон Деннис. увидел потенциал в и сделал этот выбор.

Теперь у него кое-какие проблемы, потому что новый напарник [ ] пока быстрее в квалификациях, справиться с этим тяжело. Но, считаю, ему пора уходить», – заявил Стюарт в подкасте The Convex Conversation.

Стюарт уверен, что семикратный чемпион «Ф-1» добьется успеха в других сферах:

«У него есть музыка, культура. Он любит моду, и индустрия одежды отлично подойдет. Не сомневаюсь, что Льюис будет очень успешным, ведь он заработал много денег, и вполне заслуженно – он лучший гонщик своего времени.

Я бы хотел, чтобы Льюис ушел сейчас. Жаль, что он не завершил карьеру на пике. Хотя не думаю, что в данный момент это случится. Тем не менее, разумнее остановиться и не испытывать боль от невозможности добиваться того же, что раньше».

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