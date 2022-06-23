В Германии трансгендерам разрешили выбирать между мужскими и женскими футбольными командами

В Германии трансгендерам разрешили выбирать между мужскими и женскими командами.

(DFB) разрешил трансгендерам, интерсексуалам и небинарным персонам выбирать, за какие команды играть, – мужские или женские.

«Это также относится к трансгендерным игрокам, которые теперь смогут сменить команду или остаться в той, за которую играли ранее. До тех пор, пока спортивная деятельность не влияет на здоровье человека, пока он принимает лекарства, человек может участвовать в игре, именно поэтому новый регламент исключает применение допинга», – сказано в сообщении DFB.

Новые правила начнут действовать со следующего сезона. Они будут применяться и в футзале.

Сабина Маммитцш, которая занимается женским футболом в DFB, сказала, что в такой норме уже давно назрела необходимость.

«Государственные и региональные ассоциации, а также представители любительских команд уже давно говорили о том, что есть некоторая неопределенность в работе с трансгендерами, интерсексуалами и небинарными персонами.

Поэтому мы горячо приветствуем введение общенационального правила, которое дает игрокам право выступать», – сказала Маммитцш.

Эти правила тестировались на локальном уровне – Берлинская федерация футбола применяла их с 2019 года.

«Опыт показывает, что эти правила не нарушают целостность соревнований. У людей разная физическая сила и разные способности. Только они приводят команду к успеху, а не их пол», – заявили в DFB.

Ранее в плавании и регби запретили женщинам-трансгендерам участвовать в женских турнирах.