Фукс пропустит 3-4 недели из-за воспаления сухожилия. Он будет восстанавливаться в Бразилии

Защитник ЦСКА Бруно Фукс из-за повреждения не сможет работать с командой еще около месяца.

«В настоящее время Бруно Фукс не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за незначительного воспаления одного из сухожилий. Стартовое лечение Бруно начал еще в Бразилии под контролем медицинского штаба команды.

После динамической оценки функционального состояния спортсмена было принято решение о продолжении реабилитации, которая займет еще около 3-4 недель.

Реабилитацию защитник будет проходить на родине. В Бразилии он начал восстановление с использованием одной из самых современных ортобиологических методик, и клубом принято решение, что наиболее эффективно будет продолжить лечение с ее использованием и дальше.

Параллельно с лечением Бруно будет улучшать свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации», – сказано в сообщении клуба.

За два сезона в чемпионате России защитник провел 8 матчей, получив одну красную карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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