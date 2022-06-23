Nike уйдет с российского рынка. Сайт и приложение компании будут недоступны в России

Компания Nike уходит с российского рынка.

«Компания Nike Inc. приняла решение уйти с российского рынка.

В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», – сказано в заявлении на сайте компании.

При этом Nike сообщила, что будет уходить с российского рынка постепенно. «Наш приоритет – обеспечить полную поддержку наших сотрудников, в то время как мы ответственно сокращаем наши операции в ближайшие месяцы», – сказано в пресс-релизе компании.

Напомним, 3 марта Nike временно приостановил работу всех своих магазинов в России.