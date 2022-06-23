«Спартак» заплатил «Крыльям» 180 млн рублей за Зиньковского. Зарплата хавбека – 5 млн рублей в месяц («СЭ»)

Стало известно, во сколько обошелся трансфер Антона Зиньковского.

По информации , московский клуб заплатил «Крыльям Советов» 180 миллионов рублей – такая сумма отступных была установлена при подписании контракта в ноябре прошлого года.

Зарплата полузащитника составит 5 миллионов рублей в месяц. Подъемных и агентской комиссии в соглашении нет, но заложены определенные бонусы за достижения.

В прошедшем сезоне 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.