«Спартак» заплатил «Крыльям» 180 млн рублей за Зиньковского. Зарплата хавбека – 5 млн рублей в месяц («СЭ»)

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Антон Зиньковский Спорт-Экспресс деньги Футбол

Стало известно, во сколько «Спартаку» обошелся трансфер Антона Зиньковского. 

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб заплатил «Крыльям Советов» 180 миллионов рублей – такая сумма отступных была установлена при подписании контракта в ноябре прошлого года. 

Зарплата полузащитника составит 5 миллионов рублей в месяц. Подъемных и агентской комиссии в соглашении нет, но заложены определенные бонусы за достижения.

В прошедшем сезоне РПЛ 26-летний футболист провел 30 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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