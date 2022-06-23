У «Зенита» есть предложения по двусторонней аренде Алберто. Юри останется в Бразилии, пока не определится с будущим («СЭ»)

Нападающий Юри Алберто может покинуть этим летом.

По данным , у российского клуба есть несколько вариантов двусторонней аренды 21-летнего форварда сроком на один сезон. «Зенит» получил несколько таких предложений от российских клубов. В случае, если Алберто отдадут в аренду, то в обмен на него в «Зенит» перейдут игроки из чемпионата Бразилии.

На время рассмотрения предложений и возможных последующих переговоров Юри останется в Бразилии, где будет работать по индивидуальной программе.

Вчера появилась информация об интересе к Алберто со стороны «Коринтианс», «Интернасьонала», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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