У «Зенита» есть предложения по двусторонней аренде Алберто. Юри останется в Бразилии, пока не определится с будущим («СЭ»)

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Юри Алберто Спорт-Экспресс Футбол

Нападающий Юри Алберто может покинуть «Зенит» этим летом.

По данным «Спорт-Экспресса», у российского клуба есть несколько вариантов двусторонней аренды 21-летнего форварда сроком на один сезон. «Зенит» получил несколько таких предложений от российских клубов. В случае, если Алберто отдадут в аренду, то в обмен на него в «Зенит» перейдут игроки из чемпионата Бразилии.

На время рассмотрения предложений и возможных последующих переговоров Юри останется в Бразилии, где будет работать по индивидуальной программе.

Вчера появилась информация об интересе к Алберто со стороны «Коринтианс»«Интернасьонала», «Фламенго» и «Атлетико Минейро».

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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